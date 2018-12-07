Кайли Дженер, Kazka и Дзидзьо: самые популярные видео года на YouTube в мире и Украине (видео)

Критериями отбора стали не только количество просмотров, но и перепостов, комментариев и лайков.

Компания Google представил YouTube Rewind 2018. Это традиционная подборка самых популярных видео года на YouTube в мире и Украине.

Критериями отбора стали не только количество просмотров, но и перепостов, комментариев и лайков. В целом первая десятка собрала более 673 миллионов просмотров. Лидером в мире стало видео Кайли Дженер о ее дочке Сторми. Ролик под названием "To Our Daughter" за 10 месяцев собрал 77,5 млн просмотров.

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С феноменальным успехом в YouTube продолжает лидировать латиноамериканская музыка. На первой позиции среди самых популярных клипов – песня "Flow La Movie – Te Boté Remix". За 9 месяцев 2018 года видео набрало почти 1,5 млрд просмотров и полмиллиона комментариев.

Среди музыкальных видео больше всего просмотров в Украине в 2018 году собрал хит группы Kazka "Плакала". Причем аудиоверсия песни имеет 77 млн просмотров, а клип посмотрели 70 млн раз.

Самыми популярными украинскими видео на YouTube стали сразу два ролика. Первая серия сериала "Школа" собрала 6,7 млн просмотров. А полную версию украинской комедии "DZIDZIO Контрабас" на YouTube посмотрели почти 5 млн раз.