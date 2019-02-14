Брежнева очаровала сеть романтичным фото с мужем

"Люди, любите друг друга", - подписала фото Брежнева.

В День всех влюбленных певица Вера Брежнева показала трогательное фото со своим мужем композитором Константином Меладзе.

Читайте такжеВера Брежнева прошлась по пляжу на Мальдивах с обнаженной грудью (видео)

Черно-белый снимок с красным сердцем певица опубликовала на своей странице в Instargram.

"Люди, любите друг друга", - подписала фото Брежнева.

Пост вызвал восторг у подписчиков певицы.

"Без слов... нежно и тепло", "Красивая пара, счастья вам и главное здоровья", "Какое милое,душевное излюбленное фото", "Вы с мужем для меня истинный пример любви и счастья", "Как нежно", "Как мило и трогательно... чувствуется искренние объятия", - пишут в комментариях под фото.

Как сообщал УНИАН, ранее Брежнева поделилась горячими фото с отдыха на Мальдивах.