Брежнева очаровала сеть романтичным фото с мужем
15:30, 14 февраля 2019Общество
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"Люди, любите друг друга", - подписала фото Брежнева.
Вера Брежнева поделилась трогательным фото с Константином Меладзе / скриншот
В День всех влюбленных певица Вера Брежнева показала трогательное фото со своим мужем композитором Константином Меладзе.
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Черно-белый снимок с красным сердцем певица опубликовала на своей странице в Instargram.
"Люди, любите друг друга", - подписала фото Брежнева.
Пост вызвал восторг у подписчиков певицы.
"Без слов... нежно и тепло", "Красивая пара, счастья вам и главное здоровья", "Какое милое,душевное излюбленное фото", "Вы с мужем для меня истинный пример любви и счастья", "Как нежно", "Как мило и трогательно... чувствуется искренние объятия", - пишут в комментариях под фото.
Как сообщал УНИАН, ранее Брежнева поделилась горячими фото с отдыха на Мальдивах.
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