Скандальная участница Нацотбора Maruv призналась, что никогда не посещала Евровидение из-за нехватки средств

Maruv заявила, что рассчитывает на победу и готовит для выступления в финале нацотбора провокационный номер.

Украинская певица Maruv, вышедшая в финал нацотбора на "Евровидение", призналась, что никогда не посещала этот конкурс из-за нехватки средств.

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Об этом она рассказала в интервью изданию "Факты". "К сожалению, не была на конкурсе, даже когда он проходил в Киеве. Просто у меня не было достаточно денег, чтобы я могла себе позволить купить билет. Но зато я все конкурсы смотрела по телевизору", - рассказала певица.

Она отметила, что сейчас ее финансовое положение изменилось.

"Но для того, чтобы чувствовать себя счастливой, мне нужна не такая уж большая сумма. Деньги - это хорошо, но не самое важное в жизни", - заявила она.

Maruv заявила, что рассчитывает на победу и готовит для выступления в финале нацотбора провокационный номер.

"Я общалась с Melovin, он делился своим ощущением от выступления на "Евровидении". Сказал: "Ты должна почувствовать эту энергетику". Конечно, мне хочется все это пережить самой. К тому же для меня это будет огромная честь – выиграть национальный отбор и представлять Украину", - призналась исполнительница.

Как сообщал УНИАН, финал нацотбора на "Евровидение 2019" состоится 23 февраля. Его будут транслировать телеканалы СТБ и "UA:Перший". 64-й конкурс "Евровидение" состоится 14-го, 16-го и 18 мая в Тель-Авиве.