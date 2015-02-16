В Одесской области снесли еще один памятник Ленину

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Одесской областной организации ВО «Свобода», в организацию поступило сообщение о том, что в районном центре Красные Окны в выходные неизвестные сбросили с постамента памятник, который в результате падения разбился.

Читайте такжеВ Одесской области шесть памятников Ленину находятся под охраной государства - ОГАВ пресс-службе отметили, что райцентре больше не осталось памятников Ленину, первый разрушили в ночь с 1 на 2 января, «поздравив, таким образом, жителей райцентра с днем рождения лидера ОУН Степана Бандеры».