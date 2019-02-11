Алла Пугачева восхитила сеть видео с младенцем на руках
Дочь российского модельера Валентина Юдашкина Галина опубликовала милое видео с артисткой Аллой Пугачевой.
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На опубликованном в Instagram ролике Примадонна качает на руках младшего сына Юдашкиной Аркадия. Поклонники пришли в восторг от умилительных кадров с Аллой Пугачевой.
Отметим, что звезды встретились на дне рождения дочери российской певицы Жасмин Маргариты.
"Алла Борисовна великолепно выглядит!", "Какая энергичная Алла", "Алла Борисовна - генератор позитивной энергии", - пишут в комментариях.
"Приехали поздравить Маргаритку с днем рождения, 7 лет - уже серьезная дата. А Аркаша в счастье больше всех", - подписала кадры Юдашкина.
Как сообщали СМИ, праздничный концерт, приуроченный к юбилею Аллы Пугачевой, обернулся настоящим скандалом, когда выяснилось, что на мероприятие государственная организация РФ выделила 40 миллионов рублей. Эксперты полагают, что такое спонсорство – прикрытие для коррупционной схемы.