"Изменилась, не узнать": новое фото Ани Лорак восхитило сеть
04:05, 10 февраля 2019Общество
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Поклонники певицы восхищены ее образом и отметили, что Лорак отлично выглядит после развода с мужем.
Ани Лорак изменилась после развода / instagram.com/anilorak/
Украинская певица Ани Лорак, выступающая в России, показала новое фото с гастролей.
На фото в Іnstagram Лорак позирует в дубленке и солнцезащитных очках. Поклонники певицы восхищены ее образом и отметили, что Лорак отлично выглядит после развода с мужем.
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"Ани всегда выглядит на пять", "Хватит фотографироваться,как девченка", "Изменилась.Не узнать... Не по мужу соскучилась", "А где ваш муж?...не надо его бросать", - пишут в сети.
Ранее Ани Лорак ужаснула сеть неудачным фотошопом.
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