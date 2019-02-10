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"Изменилась, не узнать": новое фото Ани Лорак восхитило сеть

04:05, 10 февраля 2019
Общество
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Ани Лорак изменилась после развода / instagram.com/anilorak/

На фото в Іnstagram Лорак позирует в дубленке и солнцезащитных очках. Поклонники певицы восхищены ее образом и отметили, что Лорак отлично выглядит после развода с мужем.

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"Ани всегда выглядит на пять", "Хватит фотографироваться,как девченка", "Изменилась.Не узнать... Не по мужу соскучилась", "А где ваш муж?...не надо его бросать", - пишут в сети.

Ранее Ани Лорак ужаснула сеть неудачным фотошопом.

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Теги: #Ани Лорак#певица Ани Лорак