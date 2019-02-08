Нацотбор на Евровидение 2019: все песни участников первого полуфинала (видео)

На сцену первого полуфинала Нацотбора на Евровидение 2019 выйдут восемь участников: The Hypnotunez, LETAY, VERA KEKELIA, ЦеШо, YUKO, MARUV, Brunettes Shoot Blondes, BAHROMA.

В субботу, 9 февраля, стартуют прямые эфиры Национального отбора на Международный песенный конкурс Евровидение 2019. На сцену выйдут первые 8 участников. Из них только трое пройдут в финал.

О конкурсных песнях, которые музыканты представят в первом полуфинале, расскажет УНИАН.

The Hypnotunez

Открывать первый полуфинал будут свингкорщики The Hypnotunez. Украинская музыкальная группа родилась в Виннице. В 2013 году лидер группы Гера Луидзе начал поиски музыкантов для своей творческой задумки. Долгое время состав постоянно менялся, что мешало развиваться коллективу.

В своем звучании музыканты совмещают джаз, свинг, панк-рок и называют этот стиль swingcore. Участники группы говорят, что им не нужно что-то в себе менять, подстраиваться под конкурс. The Hypnotunez заявили, что не создавали песню Hey!специально под Нацотбор на Евровидение-2019.

LETAY – "Мила моя"

Музыканты LETAY уже принимали участие в конкурсе в 2017 году, но, увы, заняли последнее место в полуфинале. В этом году LETAY снова поборется за право представить Украину на Евровидении-2019 с песней «Мила моя».

На своем YouTube-канале коллектив прокомментировал идею песни так: «Жизнь быстротечна. Никто не знает, что будет завтра. Иногда за мечтами о будущем мы не ценим то, что происходит с нами сегодня, ежедневно, ежеминутно. Хотя это и есть наша реальная жизнь. Особенно когда рядом настоящая Любовь!».

Отметим, что украинская рок-группа была создана в 2010 году в Харькове под названием «We Are!».

VERA KEKELIA – Wow!

Вера KEKELIA - украинская певица, участница юмористического проекта «Женский квартал», суперфиналистка вокального шоу «Голос країни». В июне 2018 года вышел первый сольный сингл Веры Кекелии «Похожи», который певица посвятила своему возлюбленному.

Фаворитка Национального отбора на Евровидение-2019 поборется за право представлять Украину на международной сцене конкурса c песней WOW!. Вера призналась, что своим выступлением хочет вдохновить слушателей верить в себя и осуществлять свои мечты уже сейчас:

«В основе этой песни лежит отчасти моя личная история, которая, я уверена, близка каждому. У всех рано или поздно бывает период разочарования - в себе, других, мире вокруг. Но если поверить в себя и свои силы, то все можно изменить. Моя песня о том, что именно за верой приходят изменения к лучшему, и каждый из нас в силах создать свой WOW-мир, в котором хочется жить».

ЦеШо - Hate

Пожалуй, самым необычным возможным представителем Украины на "Евровидении-2019" стал коллектив "ЦеШо". В состав группы входит пять выпускников Национального университета имени Карпенко-Карого, которые постоянно во время своих выступлений устраивают целые кукольные представления с танцами и чтением притч.

Музыканты позиционируют себя как социальный рейв-бэнд. Почему именно так? Вокалистка Маричка Штырбулова заявила, что они хотят отрываться и делают музыку, которая «качает». Насколько это будет выражено в конкурсной песне Hate для Нацотбора на Евровидение-2019, вы можете оценить прямо сейчас.

YUKO – Galyna Guliala

Группа YUKO состоит из двух человек: Юли Юриной (вокал, вокальный процессинг, фольклористика) и Стаса Королёва (синтезаторы, семплер, драм-машина, вокодер, бас-гитара).

Для Нацотбора украинская группа YUKO выбрала песню из своего нового альбома «DURA» – «GALYNA GULIALA», которая является частью концептуальной истории о девушке, раскрытой в новой пластинке.

YUKO решили не создавать песню специально под Евровидение, а также не использовать английский язык, поскольку это сильно ударит по самобытности музыки, а также перечеркнет аутентичность фольклорного текста. Артисты верят, что только с музыкой, созданной без мыслей о формате, возможно добиться наивысших результатов.

MARUV - Siren Song

Скандальная исполнительница MARUV, которая пришла в список участников Национального отбора на Евровидение-2019 вместо TAYANNA, выйдет на сцену в первом полуфинале с треком Siren Song.

От певицы MARUV ожидают настоящей суперфеерии. Звезда поделилась, что даже немного взволнована из-за этого. Но она не из пугливых людей и воспринимает все как вызов: «Прошу заметить, я не из пугливых людей! Поэтому для меня это просто вызов. Возможность сделать что-то новое, интересное и выйти за рамки своего комфорта».

Как сообщал УНИАН, ранне певица призналась, что работала в харьковском стриптиз-клубе.

Brunettes Shoot Blondes - Houston

Инди-группа из Кривого Рога Brunettes Shoot Blondes создала арт-объект - гибридный рояль, в который встроены другие музыкальные инструменты. В новом видео на песню «Houston» прозвучит вживую целый оркестр внутри одного корпуса. Именно с этой композицией группа примет участие в Национальном отборе на Евровидение-2019.

Как сообщал УНИАН, во время выступления в первом полуфинале группа обещает поджечь уникальный инструмент.

Отметим, широкой общественности группа стала известна в сентябре 2014, благодаря вирусному клипу на песню Knock Knock, собравшему на YouTube более 5 миллионов просмотров за первые 10 дней после публикации.