Letay презентовали конкурсную песню для Евровидения-2019 (видео)

Песню коллектив представил на своем YouTube-канале в сопровождении видеозарисовки.

Украинская группа Letay выступит в первом эфире нацотбора на "Евровидение 2019" 9 февраля с песней "Мила моя".

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Песню коллектив представил на своем YouTube-канале в сопровождении видеозарисовки. В кадре появляется едущий велосипед.

Как сообщал УНИАН, первый и второй полуфиналы украинского нацотбора пройдут 9-го и 16 февраля, а финал – 23-го. "Евровидение 2019" состоится в израильском Тель-Авиве 14–18 мая.