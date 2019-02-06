Украинская телеведущая родила первенца (фото)

Поклонники засыпали телеведущую поздравлениями.

Экс-ведущая программ "Репортер" и "Ранок з Україною" Ирина Волкова впервые стала мамой. 36-летняя телезвезда родила сына.

Об этом сама ведущая сообщила в Instagram.

"Кое-что удивительное случилось со мной. Это больше чем любовь… Сын. Эрик", - подписала Ирина снимок, на котором целует крошечную ручку сына.

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Поклонники засыпали телеведущую поздравлениями.

"Поздравляю, это любовь", "Волкова моя дорогая!Вот это новость! Счастье какое-то. Поздравляю от всей души", "Здорово" Счастье" Поздравляю", "Экстракт счастья" - написали они.

Как сообщал УНИАН, украинская звезда "Орла и Решки" будет вести свое шоу в России.