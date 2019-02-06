Украинская телеведущая родила первенца (фото)
10:55, 06 февраля 2019Общество
454 0
Поклонники засыпали телеведущую поздравлениями.
36-летняя телезвезда родила сына / Instagram Ирины Волковой
Экс-ведущая программ "Репортер" и "Ранок з Україною" Ирина Волкова впервые стала мамой. 36-летняя телезвезда родила сына.
Об этом сама ведущая сообщила в Instagram.
"Кое-что удивительное случилось со мной. Это больше чем любовь… Сын. Эрик", - подписала Ирина снимок, на котором целует крошечную ручку сына.
Читайте такжеВышел посмертный клип Децла "Inferno"
Поклонники засыпали телеведущую поздравлениями.
"Поздравляю, это любовь", "Волкова моя дорогая!Вот это новость! Счастье какое-то. Поздравляю от всей души", "Здорово" Счастье" Поздравляю", "Экстракт счастья" - написали они.
Как сообщал УНИАН, украинская звезда "Орла и Решки" будет вести свое шоу в России.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter