Именины Ксении: история, традиции и поздравления с днем ангела

День ангела Ксении отмечают 6 февраля.

Сегодня, 6 февраля, отмечают день Ксении. В этот день православные чтят память блаженной Ксении Петербургской. А все Ксении, Оксаны, Ксюши празднуют свои именины.

История праздника Ксении

День ангела Ксении отмечают 6 февраля. В этот день христиане почитают сразу двух святых с именем Ксения. Преподобной Ксении Миласскую, которая жила в Риме в V веке, и блаженную Ксению Петербургскую, которая жила в 18-19 веках в России.

В день памяти Ксении Петербургской в ​​часовню на ее могиле приезжает множество верующих. Люди обращаются с просьбами и помощи к святой, о чудесах и пророчествах которой ходят легенды.

История жизни блаженной Ксении удивительна. Она овдовела, когда ей было 26 лет, раздала все свое имущество и деньги и стала ходить по городу в лохмотьях, как юродивый. По ночам она молилась в поле, а днем ​​учила людей праведности, давала советы и делала предсказания.

Ксения Петербургская - одна из самых почитаемых православных святых. Она взяла на себя подвиг юродства, один из самых сложных, из-за чего подвергалась насмешкам и презрению. Блаженная Ксения провела, блуждая по улицам в юродстве, около 45 лет. Ее похоронили на Смоленском кладбище Петербурга, где находится часовня ее имени.

Именины Ксении по церковному календарю

31 января – мученица Ксения;

6 февраля – Блаженная Ксения Петербургская, мученица Ксения Миласская;

20 марта – Преподобная мученица Ксения Петрухина;

6 июня – Блаженная Ксения Петербургская;

26 августа – Преподобная Ксения (царица Ирина);

15 сентября – преподобная мученица Ксения Черлина-Браиловская.

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Ксения: значение имени

У имени греческое происхождение и значит оно "гостья", "иностранка". В славянских языках стало популярным имя Оксана (или Аксана) - как форма имени Ксения.

Ксении добрые, нежные и чувствительные. Отличаются честностью и спокойствием. Во взрослые годы становятся хорошими хозяйками. Потому и в подарок Ксюше лучше дарить что-то, что пригодится по хозяйству, или что-то вкусненькое, к примеру, можно заказать красивый торт.

Талисманом Ксений выступает кипарис и халцедон. Их цвет – серебристый. Лучше всего имя подходит Козерогам, Девам и Близнецам.

День ангела Ксении: поздравления

В День именин Ксении хочу пожелать от всей души хочу добрых позывов сердца, щедрости души, праведных деяний, добрых дел, небесной благодати, истинных ценностей жизни, Божьей помощи, искренних молитв и крепкой веры.

***

Желаю я Ксении милой

В День ангела светлый ее.

Остаться такой же красивой,

И выглядеть на миллион.

Пусть ангел тебя не оставит

От бед неусыпно хранит.

Удача пусть ждать не заставит,

И счастьем судьба одарит.

***

Дорогая Ксения, поздравляю тебя и хочу пожелать всегда держать в руках ключ от счастья, хранить в сердце тайну любви, беречь в душе радость и в любой ситуации сохранять спокойствие. Милая, пусть на небе никогда не погаснут звезды твоей удачи, пусть каждый день на тебя проливаются яркие лучи добра.

***

Желаю, Ксюша, быть счастливой,

Такой же бодрой и красивой,

В любовь ты поскорей поверь –

Она откроет в счастье дверь,

Хочу здоровья пожелать,

И в именины точно знать,

Что ты для счастья рождена,

Своим родным всегда нужна!

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Православное поздравление с именинами Ксении

Пробил наш праздник, христианский час,

Позволь поздравить мне тебя сейчас,

И пожелать твоей семье любви,

Ведь для любви мы Богом созданы.

Не верь в разлуку и Христа прими,

Все страсти мигом от себя пусти,

Как Ксения святая поступай,

И Бога как свою любовь признай.

***

Преобразись как Ксения святая,

И к Богу свою веру обрати,

Быть праведным – забава не простая,

Старайся жить, собой руководи.

Пусть камень рухнет с плеч и не вернется,

Не надо страсть на душу громоздить,

И ангел пред тобою встрепенется,

Коль обещаешь Господа любить.

День Ксении Петербургской 6 февраля: видео