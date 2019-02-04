Волшебное новолуние в феврале 2019: когда закончится черная полоса

В феврале 2019 года людей ожидает волшебное Новолуние, которое состоится 5 февраля, то есть совпадет с Китайским Новым годом.

В феврале 2019 года людей ожидает волшебное Новолуние, которое состоится 5 февраля, то есть совпадет с Новым годом по лунному календарю.

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В Новолуние открывается возможность преодолеть черную полосу в жизни и наладить отношения с окружающими. Вселенная будет всячески способствовать этому. Чтобы заручиться поддержкой звезд, вы должны должны активно проявить себя в деле. Покажите судьбе, что желаете как можно скорее разрешить свои проблемы.

Новолуние - прекрасный период для роста и новых начинаний, это повод избавиться от старых привычек. Вы можете почувствовать, что стали более креативным, мотивированным и энергичным.

Наиболее активная фаза наступит в 20:05 по киевскому времени. Подготовьтесь физически и морально. Искренне попросите у Вселенной избавить вас от черной полосы и всего негатива, который скопился в вашей жизни.

5 февраля астрологи советуют создать бизнес-план на ближайшие месяцы – он будет успешным и легко реализуется

Можно смело планировать встречи и презентацию проектов на этот день, подписание важных документов и принятие ответственных решений.

Также день новолуния 5 февраля 2019 года будет хорош для того, чтобы заняться оздоровлением организма. Можно будет начинать диету в этот день, возобновлять или начинать тренировки, проводить омолаживающие процедуры. Все это в такой день пойдет вам на пользу.

Астрологи советуют ознакомиться с действиями, которые можно выполнять в этот день:

• завершить начатую работу, провести анализ текущих дел;

• навести порядок в доме, избавиться от ненужных вещей;

• побыть в одиночестве;

• пересмотреть рацион, укрепить иммунитет;

• заняться спортом;

• записаться на прием к врачу.

Чем запрещено заниматься в этот день

Вообще данный день, согласно прогнозам астрологов, подходит для активной деятельности. Но самое главное – это суметь рассчитать свои способности, так как перегружать организм в этот день категорически нельзя.

Нужно будет тщательно контролировать свое эмоциональное состояние, которое в новолуние 5 февраля 2019 года может оказаться не совсем устойчивым. Особенно нужно будет всеми силами стараться подавить в себе чувство гнева, так как, вырвавшись наружу в этот день, это чувство способно сильно испортить вам жизнь. Нельзя также потакать таким недостаткам, как лень, злоба, агрессия, зависть.

Как видите запретов на предстоящее новолуние совсем немного. Это будет день возможностей и действий, поэтому дерзайте и у вас все получится.

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