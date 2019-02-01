Светлана Лобода "засветила" пышную грудь (фото)
10:27, 01 февраля 2019Общество
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Поклонники осыпали Лободу комплиментами.
Лобода снова покоряет публику глубоким декольте / фото instagram.com/lobodaofficial
Опальная украинская певица Светлана Лобода взбудоражила сеть откровенным нарядом.
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Артистка опубликовала в Instagram фото в блестящем черном мини-платье с широким поясом. Но подписчики Лободы обратили внимание на ее очень глубокое декольте, несколько обнажившее бюст исполнительницы.
Ранее российская певица Лолита Милявская, которой запрещен въезд в Украину, грязно выругалась после концерта Светланы Лободы в Москве.
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