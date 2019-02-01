Светлана Лобода "засветила" пышную грудь (фото)

Поклонники осыпали Лободу комплиментами.

Опальная украинская певица Светлана Лобода взбудоражила сеть откровенным нарядом.

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Артистка опубликовала в Instagram фото в блестящем черном мини-платье с широким поясом. Но подписчики Лободы обратили внимание на ее очень глубокое декольте, несколько обнажившее бюст исполнительницы.

Ранее российская певица Лолита Милявская, которой запрещен въезд в Украину, грязно выругалась после концерта Светланы Лободы в Москве.