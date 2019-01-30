Конкурс "Мисс Украина" меняет требования к девушкам

Решение скорректировать ограничения по возрасту и росту для участниц было принято нацкомитетом "Мисс Украина" после анализа обновленных требований трех международных конкурсов - Miss World, Miss Earth, Miss International.

Национальный комитет "Мисс Украина" вносит изменения в перечень условий участия в конкурсе.

Было принято решение скорректировать ограничения по возрасту и росту, сообщили в пресс-службе конкурса.

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Так, с 29 января 2019 года возраст участниц конкурса "Мисс Украина" должен быть от 17 до 25 лет, а рост - от 168 см.

"Таким образом, мы увеличиваем количество девушек, которые могут принимать участие в конкурсе "Мисс Украина", - пояснили в пресс-службе.

В предыдущие годы к участию в конкурсе допускались девушки в возрасте от 17 до 24 лет, ростом от 170 см.

Как сообщал УНИАН, дисквалифицированная Мисс Украина-2018 Вероника Дидусенко выходит замуж.