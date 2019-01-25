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"Так постарел": Настя Каменских шокировала сеть фото с Потапом

16:15, 25 января 2019
Общество
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Каменских и Потапа заподозрили в романе / instagram.com/kamenskux

Фото опубликовано в Instagram Каменских. Настя Каменских и Потап сейчас находятся в Нью-Йорке. На фото артисты позируют на одной из улиц города. Фанаты гадают, не находятся ли Каменских и Потап в отношениях, а другие считают, что Потап сильно постарел.

NEW YORK 2019

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"Классная парочка", "Настя и Потап в отношениях", "Потап так постарел", "Они давно в отношениях и Потап этого не скрывает", "Какой-то Потап старый", "Это ее папа?", - пишут в сети.

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Теги: #Настя Каменских