"Так постарел": Настя Каменских шокировала сеть фото с Потапом
16:15, 25 января 2019Общество
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Настя Каменских и Потап показали новое совместное фото в Нью-Йорке.
Каменских и Потапа заподозрили в романе / instagram.com/kamenskux
Украинская певица Настя Каменских и Потап показали новое совместное фото.
Фото опубликовано в Instagram Каменских. Настя Каменских и Потап сейчас находятся в Нью-Йорке. На фото артисты позируют на одной из улиц города. Фанаты гадают, не находятся ли Каменских и Потап в отношениях, а другие считают, что Потап сильно постарел.
"Классная парочка", "Настя и Потап в отношениях", "Потап так постарел", "Они давно в отношениях и Потап этого не скрывает", "Какой-то Потап старый", "Это ее папа?", - пишут в сети.
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