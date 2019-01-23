Знаменитый американский фигурист выступит под хит KAZKA (видео)

Видео выступления Вейра во время тренировки опубликовала в Instagram группа KAZKA.

Известный американский фигурист Джонни Вейр подготовил программу под хит украинской группы KAZKA "Плакала".

Видео выступления Вейра во время тренировки опубликовала в Instagram группа KAZKA.

"Лед двинулся! Как никогда ранее KAZKA приблизилась к фигурному катанию. А все благодаря настоящей легенде - трехкратному чемпиону США Джонни Вейру", - написали участники KAZKA.

Джонни Вейр является бронзовым призером чемпионата мира 2008 года и трехкратным чемпионом США в одиночном катании. В свое время американца тренировали украинские тренеры - Галина Змиевская и олимпийский чемпион Виктор Петренко.

Как сообщал УНИАН, группа KAZKA была создана в 2017 году, однако уже успела стать "Прорывом года" по версии музыкальной премии M1 Music Awards, первой украиноязычной группой, которая попал во всемирный чарт shazam и рекордсменкой среди украинских артистов в YouTube. "Плакала", сингл из дебютного альбома "Karma", возглавил музыкальные рейтинги сразу в нескольких странах.