Названа дата развода Ани Лорак

Если ни у одной из сторон не будет возражений, брак певицы с бизнесменом будет расторгнут.

Украинская певица Ани Лорак, которая подогревает слухи о романе с российским коллегой Сергеем Лазаревым, действительно разводится со своим мужем.

Судя по реестру столичного Шевченковского суда, слушания по делу о разводе Ани Лорак и ее мужа, бизнесмена Мурата Налчаджиоглу назначено на 11 часов утра 31 января, передает ТСН.

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В деле №761/46326/18 говорится, что инициатором иска была Каролина Куек - это настоящее имя Ани Лорак.

И если за десять дней ни у одной из сторон не будет возражений, судья Елена Пихур сразу же расторгнет их брак. А вот с кем из родителей останется совместная дочь Ани Лорак и Мурата, пока не известно.

Напомним, что Ани Лорак подала на развод еще 4 декабря. Судя по всему, причиной стало то, что ее мужа застукали на измене в одном из караоке-ресторанов Киева.