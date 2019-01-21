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На "горячем" фото Насти Каменских заметили интересную деталь

08:59, 21 января 2019
Общество
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Сеть взбудоражило новое фото Насти Каменских / фото instagram.com/kamenskux

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На опубликованном в Instagram снимке артистка снялась в купальнике, позируя спиной к камере. Юзеры заметили интересную  деталь на фото: тень Насти Каменских легла таким образом, что кажется, будто у нее "беременный" живот. 

"Тень забавно легла", "Будто беременная в профиль стоит", "Реально, как беременная", - пишут в комментариях.

Ранее Настя Каменских отправилась в США и показала фото в компании Потапа, чем подогрела слухи об их романе.

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Теги: #фото#Настя Каменских