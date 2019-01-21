На "горячем" фото Насти Каменских заметили интересную деталь
08:59, 21 января 2019Общество
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Каменских снялась в купальнике, позируя спиной к камере.
Сеть взбудоражило новое фото Насти Каменских / фото instagram.com/kamenskux
Популярная украинская певица Настя Каменских, выступающая под псевдонимом NK, показала новое "горячее" фото из отдыха.
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На опубликованном в Instagram снимке артистка снялась в купальнике, позируя спиной к камере. Юзеры заметили интересную деталь на фото: тень Насти Каменских легла таким образом, что кажется, будто у нее "беременный" живот.
"Тень забавно легла", "Будто беременная в профиль стоит", "Реально, как беременная", - пишут в комментариях.
Ранее Настя Каменских отправилась в США и показала фото в компании Потапа, чем подогрела слухи об их романе.
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