На "горячем" фото Насти Каменских заметили интересную деталь

Каменских снялась в купальнике, позируя спиной к камере.

Популярная украинская певица Настя Каменских, выступающая под псевдонимом NK, показала новое "горячее" фото из отдыха.

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На опубликованном в Instagram снимке артистка снялась в купальнике, позируя спиной к камере. Юзеры заметили интересную деталь на фото: тень Насти Каменских легла таким образом, что кажется, будто у нее "беременный" живот.

"Тень забавно легла", "Будто беременная в профиль стоит", "Реально, как беременная", - пишут в комментариях.

Ранее Настя Каменских отправилась в США и показала фото в компании Потапа, чем подогрела слухи об их романе.