Галкин рассекретил подарок от Пугачевой и дочери (видео)

На открытке написано "Папе от Лизы и мамы".

Российский юморист, муж Аллы Пугачевой Максим Галкин показал трогательное видео. На нем дочь Елизавета дарит ему необычный презент - рисунок - и просит что-то взамен.

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Девочка подарила Галкину рисунок цветка, который, по ее словам, нарисовала ее мать, Алла Пугачева, а она лишь "листочки подвела". На открытке написано "Папе от Лизы и мамы".

Галкин поспешил похвалить дочь за трогательный подарок, но она забрала рисунок и спросила, даст ли папа ей что-то взамен. Галкин ответил, что не был готов к такому вопросу, на что Елизавета ответила: "А я готова была. Ну, ты подумай".

Ранее российский певец и композитор Игорь Николаев удивил подписчиков в Instagram, опубликовав совместное фото Аллы Пугачевой и Ирины Аллегровой.