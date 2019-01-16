Тина Кароль в обтягивающем наряде взволновала сеть (фото)
11:36, 16 января 2019Общество
695 0
Певица порадовала поклонников новыми кадрами.
Кароль появилась в новом образе / instagram.com/tina_karol
Популярная украинская певица Тина Кароль восхитила поклонников серией новых снимков.
Читайте такжеТина Кароль поразила поклонников чувственным фото
Артистка опубликовала в Instagram фото в блестящем обтягивающем синем комбинезоне, подчеркнувшем ее формы.
Фото произвели настоящий фурор в сети. "Невероятная красавица", "Шикарная", "Богиня", "Божественная", "Красотка", - пишут в комментариях.
instagram.com/tina_karol
instagram.com/tina_karol
Ранее украинская певица Тина Кароль вызвала восторг среди подписчиков в соцсети новым фото, на котором она позирует без белья.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter