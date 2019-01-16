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Тина Кароль в обтягивающем наряде взволновала сеть (фото)

11:36, 16 января 2019
Общество
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Кароль появилась в новом образе / instagram.com/tina_karol

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Артистка опубликовала в Instagram фото в блестящем обтягивающем синем комбинезоне, подчеркнувшем ее формы.

Фото произвели настоящий фурор в сети. "Невероятная красавица", "Шикарная", "Богиня", "Божественная", "Красотка", - пишут в комментариях.

instagram.com/tina_karol
instagram.com/tina_karol

Ранее украинская певица Тина Кароль вызвала восторг среди подписчиков в соцсети новым фото, на котором она позирует без белья.

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Теги: #фото#Тина Кароль