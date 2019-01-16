Тина Кароль в обтягивающем наряде взволновала сеть (фото)

Певица порадовала поклонников новыми кадрами.

Популярная украинская певица Тина Кароль восхитила поклонников серией новых снимков. Читайте такжеТина Кароль поразила поклонников чувственным фото Артистка опубликовала в Instagram фото в блестящем обтягивающем синем комбинезоне, подчеркнувшем ее формы. Фото произвели настоящий фурор в сети. "Невероятная красавица", "Шикарная", "Богиня", "Божественная", "Красотка", - пишут в комментариях. Ранее украинская певица Тина Кароль вызвала восторг среди подписчиков в соцсети новым фото, на котором она позирует без белья.

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