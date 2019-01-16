Астролог предупредил об опасных периодах в январе

18 января будет соединение Меркурия и Плутона, что чревато опасными ситуациями, взрывами и даже терактами.

Среда, 16 января, - чуть ли не единственный более-менее гармоничный день на этой неделе, прогнозирует астролог.

В этот день могут быть посеяны плоды, которые принесут хорошие результаты, рассказал в комментарии Uaportal астролог Влад Росс.

17 января на небе складывается сложный квадрат между Марсом и Сатурном. В четверг и пятницу, по его словам, возникнет опасная ситуация в горах, поэтому советую воздержаться от катания на лыжах.

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Кроме того, в пятницу, 18 января, прогнозирует астролог, будет соединение Меркурия и Плутона – возможны опасные ситуации, взрывы, теракты.

"Но на Крещение, в субботу, 19 января, на небе будет более или менее нормальная ситуация. Будет хороший аспект между Марсом и Венерой. Это значит, что день благоприятен для встреч с родными, а также для встречи любви всей жизни. Очень хорошо в субботу назначать первое свидание, встречаться, общаться", - говорит Влад Росс.

В целом в субботу и в воскресенье, добавил он, складывается благоприятная ситуация в плане семейности – общения с родными, упрочения родственных связей. В эти же дни появится возможность переворачивать неблагоприятную ситуацию в отношениях.

Ранее астролог Влад Росс спрогнозировал, что в 2019 году представителям четырех знаков Зодиака нужно быть внимательными к здоровью. Это Рыбы, Дева, Рак и Телец.