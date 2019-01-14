Украинский певец рассказал о состоянии своего онкобольного сына (видео)

Певец отметил, что Павлу уже лучше.

Украинский певец Виктор Павлик, сын которого уже около четырех месяцев борется с саркомой позвонков, рассказал о нынешнем состоянии Павла.

Артитст в сюжете "Завтрака с 1+1" отметил, что состояние 19-летнего сына, которому была проведена операция в институте нейрохирургии, уже лучше.

"Спасибо всем людям, которые молились, поддерживали, мы лечимся, у нас все идет на улучшение, анализы все лучше и лучше. Проходим химиотерапию. Слава Богу за все, очень чувствуется Ваша поддержка", - сообщил певец.

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Отметим, что дальнейшее лечение планировалось в Израиле, но Павел категорически был против ехать заграницу, поэтому сейчас находится в Киеве в институте онкологии. Благодаря неравнодушию и поддержке людей семья имеет возможность продолжать лечение, хотя Павлик уже и прекратил сбор средств.

"Как говорят, не имей 100 рублей, а имей 100 друзей, и в данном случае, я думаю, что то, что у меня есть столько друзей по всей планете по всей земле, – это очень-очень приятно. Спасибо Вам большое. Будьте благословенны и слава Богу, слава Украине", - добавил исполнитель.

Напомним, ранее Виктор Павлик сообщил, что для спасения сына он решил распродать свою коллекцию гитар.