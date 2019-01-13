Гадания на Старый Новый год: как узнать судьбу и имя суженого

Старый Новый год для многих - повод узнать свое будущее и спрогнозировать судьбу с помощью гаданий.

Ночь с 13 на 14 января считается одной из самых мистических в году: на Старый Новый год принято гадать. Отметим, что делать это можно и в любой другой день до 19-го числа, Крещения.

По традиции, молодые девушки отмечают этот праздник в компании, чтобы попытаться заглянуть в будущее и узнать, что их ждет.

УНИАН собрал для вас самые популярные гадания в ночь на Старый Новый год.

Как гадать на Старый Новый год, в ночь с 13 на 14 января

1. Гадание для компании: кто раньше выйдет замуж

Все девушки из компании берут по луковице и ставят их корешками в воду: чья раньше даст зеленые ростки, та девушка и выйдет первой замуж.

2. Гадание на суженого на расческе

Перед сном девушка расчесывает волосы, приговаривая «Суженый мой, ряженый, приди и расчеши мне волосы». После этого нужно положить расческу под подушку. Считается, что тот человек, который приснится, и станет суженым.

3. Гадание на будущего мужа

На Старый Новый год также гадают на кольце, хлебе и крючке, которые складывают в посудину с другими мелкими предметами, например, камешками. После этого каждая из девушек, не глядя, тащит первую попавшуюся вещь. Хлеб сулит богатого мужа, кольцо – красавца, крючок – бедняка.

4. Простое гадание на суженого

Девушки выходят на улицу - каждая спрашивает имя первого встретившегося мужчины — такое имя будет и у суженого.

5. Гадаем на Старый Новый год на желание

Перед сном 13 января напишите на отдельных бумажках 10 желаний, листики положите под подушку. Проснувшись, вытяните один из них – это желание сбудется в 2019 году.

6. Гадание на зернах или крупе – поиск ответа на вопрос

Насыпаем в банку любую крупу и задаем вопрос, после чего достаем левой рукой горсть крупы и пересчитываем зерна: четное количество – ответ «да», нечетное – «нет».

7. Гадание по нитке

Это гадание подойдет для компании девушек: они отрезают нити одинаковой длины и одновременно их поджигают. Считается, что чья нитка сгорит быстрее, та барышня и выйдет первой замуж. Плохая примета, если нить потухнет.

8. Гадание на кольце

Девушки по очереди катают по полу кольцо. Если оно покатится к двери, барышня скоро выйдет замуж.

9. Гадание на чашках

В непрозрачные чашки кладут лук, хлеб, соль, сахар, кольцо, деньги, в одну наливают воду. Затем девушки выбирают по одной. Лук сулит слезы; хлеб - достаток; соль - неприятности; кольцо - свадьбу; деньги - богатство; сахар - веселье; вода - беременность.

10. Интересное гадание, если у вас есть кот

Загадайте желание и позовите кота (он обязательно должен находиться в другой комнате). Пушистик переступил порог сначала левой лапой - желание сбудется, правой - нет.