Ани Лорак "поймали" с мужем и дочкой на курорте в США (фото)

Возможно, певица показала кадры из авто, за рулем которого находился ее муж Мурат.

Опальная украинская певица Ани Лорак, которая сейчас отдыхает в Майами, показала кадры с дочкой Соней.

Также серией снимков с дочерью похвастался и муж Лорак Мурат, который якобы разводится с певицей. Фото размещены в Instagram-Stories пары.

На фото Ани Лорак и Мурата их дочь позирует в однаковой одежде. Поэтому, очевидно, пара находится в США вместе, но не хочет, чтобы подписчики знали о примирении после слухов о разводе.

Также, возможно, певица показала кадры из авто, за рулем которого находился ее муж Мурат. Так, Лорак разместила в Stories ролик, в котором она едет в автомобиле, но кресло водителя не показывает. Отметим, что в кадре артистка "засветила" глубокое декольте.

Как сообщалось ранее, муж опальной украинской певицы Ани Лорак прилетел к ней в Майами, чтобы увидеться с дочерью Софией.