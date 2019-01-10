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Ани Лорак "поймали" с мужем и дочкой на курорте в США (фото)

10:04, 10 января 2019
Общество
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Певица показала кадры с дочерью / фото instagram.com

Также серией снимков с дочерью похвастался и муж Лорак Мурат, который якобы разводится с певицей. Фото размещены в Instagram-Stories пары.

фото instagram.com

На фото Ани Лорак и Мурата их дочь позирует в однаковой одежде. Поэтому, очевидно, пара находится в США вместе, но не хочет, чтобы подписчики знали о примирении после слухов о разводе. 

Также, возможно, певица показала кадры из авто, за рулем которого находился ее муж Мурат. Так, Лорак разместила в Stories ролик, в котором она едет в автомобиле, но кресло водителя не показывает. Отметим, что в кадре артистка "засветила" глубокое декольте.

фото instagram.com

Как сообщалось ранее, муж опальной украинской певицы Ани Лорак прилетел к ней в Майами, чтобы увидеться с дочерью Софией.

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Теги: #фото#Ани Лорак