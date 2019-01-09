Ани Лорак взбудоражила сеть фото с отдыха
16:35, 09 января 2019Общество
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Певица похвасталась своим зимним утром в Майями.
Лорак отдыхает в Майами / фото instagram.com/anilorak
Опальная украинская певица Ани Лорак показала, как начинается ее утро в Майами.
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На опубликованном в Instagram фото она позирует прозрачной черной тунике на фоне океана. "Мое зимнее утро", - коротко подписала кадр артистка, отметив свою подругу Лилию Подкопеву, которая отдыхает вместе с ней.
"Идеальное тело!", "Красотка!", "Вот этот вырез на груди примечателен особенно", "Изящно, красиво,супер", "Сногсшибательна!", "Шикарная", "Такая сексуальная", - пишут в комментариях под фото.
Как сообщалось ранее, муж опальной украинской певицы Ани Лорак прилетел к ней в Майами, чтобы увидеться с дочерью Софией.
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