"Сочные формы": Настя Каменских в купальнике показала жаркие фото
13:29, 06 января 2019Общество
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Певица показала фотографии в откровенном розовом купальнике - Каменских лежит на пляже и демонстрирует фигуру.
Настя Каменских в купальнике шокировала сеть / instagram.com/kamenskux
Украинская певица Настя Каменских отправилась на отдых и показала в сети фото в откровенном купальнике на пляже.
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В Instagram певица показала фотографии в откровенном розовом купальнике - Каменских лежит на пляже и демонстрирует фигуру.
Фанаты оценили фигуру Каменских. "Ох, чертовка", "Очень привлекательна", "Аквамен бы не прошел мимо, воспользовался бы", "Настя, как Вам идут формы! Сочные формы", - пишут в сети.
Ранее Настя Каменских в купальнике показала пышную грудь.
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