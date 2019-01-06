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"Сочные формы": Настя Каменских в купальнике показала жаркие фото

13:29, 06 января 2019
Общество
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Настя Каменских в купальнике шокировала сеть / instagram.com/kamenskux

Украинская певица Настя Каменских отправилась на отдых и показала в сети фото в откровенном купальнике на пляже.

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В Instagram певица показала фотографии в откровенном розовом купальнике - Каменских лежит на пляже и демонстрирует фигуру. 

#sirena

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#culocomokim #попакакуким

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Фанаты оценили фигуру Каменских. "Ох, чертовка", "Очень привлекательна", "Аквамен бы не прошел мимо, воспользовался бы", "Настя, как Вам идут формы! Сочные формы", - пишут в сети.

Ранее Настя Каменских в купальнике показала пышную грудь.

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Теги: #Настя Каменских