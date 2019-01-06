"Сочные формы": Настя Каменских в купальнике показала жаркие фото

Певица показала фотографии в откровенном розовом купальнике - Каменских лежит на пляже и демонстрирует фигуру.

Украинская певица Настя Каменских отправилась на отдых и показала в сети фото в откровенном купальнике на пляже.

Читайте такжеНастя Каменских взорвала сеть фотографией в пижаме

В Instagram певица показала фотографии в откровенном розовом купальнике - Каменских лежит на пляже и демонстрирует фигуру.

Фанаты оценили фигуру Каменских. "Ох, чертовка", "Очень привлекательна", "Аквамен бы не прошел мимо, воспользовался бы", "Настя, как Вам идут формы! Сочные формы", - пишут в сети.

Ранее Настя Каменских в купальнике показала пышную грудь.