Как сестры: Вера Брежнева очаровала сеть фото с дочерьми

На фото три красотки улыбаются на камеру.

Известная украинская певица Вера Брежнева очаровала поклонников новым снимком со своими дочерьми.

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Фото артистка опубликовала на своей странице в Instagram. На снимке на первом плане запечатлена старшая дочь певицы, Соня Киперман, за ней - сама Вера и младшая дочь Сара.

"Счастливого Нового 2019 года всем. Здоровья! Гармонии! Доброты! Мира! Музыки и... Любви! Побольше проводить времени с любимыми людьми", - подписала снимок Брежнева.

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