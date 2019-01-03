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Как сестры: Вера Брежнева очаровала сеть фото с дочерьми

15:07, 03 января 2019
Общество
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Брежнева очаровала сеть / фото instagram.com/ververa

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Фото артистка опубликовала на своей странице в Instagram. На снимке на первом плане запечатлена старшая дочь певицы, Соня Киперман, за ней - сама Вера и младшая дочь Сара. 

"Счастливого Нового 2019 года всем. Здоровья! Гармонии! Доброты! Мира! Музыки и... Любви! Побольше проводить времени с любимыми людьми", - подписала снимок Брежнева.

Ранее Примадонна российской эстрады Алла Пугачева поразила сеть внешним видом за новогодним столом.

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Теги: #фото#Вера Брежнева