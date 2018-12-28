Вернутся ли в Украину Лобода, Лорак и Повалий - прогноз астролога

Эксперт считает, что артистки гонятся за деньгами, и о патриотических чувствах не идет и речи.

Астролог Влад Росс дал прогноз относительно возвращения в Украину гастролирующих в России артисток Светланы Лободы, Ани Лорак и Таисии Повалий.

Во время чата на "Главреде" эксперт рассказал, стоит ли вычеркивать их имена со списка украинских звезд. Росс считает, что самой специфической артисткой является Лобода – ради своих интересов она готова будет "пойти по трупам" вне зависимости от страны.

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"Лобода – это очень специфический человек. Ради своих честолюбивых интересов она способна переступать через других людей, идти по головам, чуть ли не по трупам… Если ее пригласят в какую-то другую страну, где предложат больше денег, она, не раздумывая, поедет туда. Насколько я знаю, выступление Лободы сейчас стоит 60 тысяч евро. В Украине она столько не заработает. Поэтому о каких-то патриотических чувствах речь вообще тут не идет", - считает Росс.

Что касается Лорак и Повалий, то они, по словам астролога, пойдут разными путями.

"Повалий, скорее всего, со временем вернется в Украину. Гороскоп Лорак говорит о том, что Россия для нее более благоприятная страна для жизни, чем Украина. Поэтому думаю, что Лорак выберет Россию", - спрогнозировал эксперт.

Ранее скандальные украинские певицы Ани Лорак и Светлана Лобода, которые гастролируют по России, выступили на закрытой вечеринке в Киеве.