Сильно похудевшая Пугачева шокировала поклонников изможденным видом (фото, видео)

Певица посетила новое шоу Филиппа Киркорова "Я+R. Второе Я".

Вчера в Москве состоялась премьера нового шоу Филиппа Киркорова "Я+R. Второе Я", которое посетили множество российских звезд. Среди них была и певица Алла Пугачева.

Снимки Пугачевой с мероприятия были опубликованы на фан-страницах в Instagram.

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Поклонников не обрадовал изможденный вид певицы.

"Вид уставший, вам бы на море, оно успокаивает, силы придаёт, я так после моря, как заново родилась", "Как будто с последними силами пришла на шоу Киркорова...", "Что то Алла Борисовна грустная", "Что-то очень сильно похудела, или фото неудачное, пора вес набирать", "Очень сильно похудела даже слишком.В этом возросте такая худоба не нужна", "Лучше так не худеть", "Ох, как она схуднула. Полнота была лучше"", - написали комментаторы.

Как сообщал УНИАН, Брежнева в сексуальном наряде "засветилась" на премьере в Москве.