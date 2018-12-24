В чем встречать год Свиньи: советы дизайнеров

Главными цветами 2019 году станут: красный, золотой, изумрудный, оранжевый.

Приближается главная ночь года - Новогодняя. Существует примета: “Как Новый год встретишь - так его и проведешь”. Поэтому все должно быть идеально. Особенно это касается праздничного образа.

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Покровительницей 2019 года станет Желтая Земляная Свинья. Животное сильное и целеустремленное. Любит четкость и практичность. Поэтому к выбору наряда необходимо подойти рассудительно.

Желтая Земляная Свинья, хоть и близка по своей природе к предыдущему тотему 2018 года, однако в выборе одежды предоставляет побольше пространства. Главными цветами 2019 году станут: красный, золотой, изумрудный, оранжевый. Если вам не нравится 50 оттенков солнца, Свинка предлагает вам альтернативу в виде более сдержанных цветов: песочного, графита, орехового, терракотового, медного.

Относительно тканей, в этом году популярными будут: шелк, атлас, пайетки, люрекс, бархат и перья. Свинья любит комфорт и удобство, но не строгость. Животное игривое, любит эксперименты, поэтому не бойтесь сочетать цвета и формы. Стоит отказаться от юбок-карандашей и слишком узких брюк. Отдавайте предпочтение свободному крою, асимметричным блузам и открытым плечами. Свинья известная транжира, экономить на новогоднем образе не стоит. Новогодний "лук" должен удивлять и запоминаться. В этом вам помогут аксессуары.

Изюминкой наряда должны стать золотые или другие натуральные украшения. Выбирайте бусы из дерева или из жемчуга. О модных тенденциях образа Новогодней ночи 2019 пишет vsim.ua.

"Главное - это удобство и комфорт. Свинка у нас животное не очень прихотливое. Поэтому поле для экспериментов - огромное. Действительно, в этом году продолжают быть популярными оттенки желтого и оранжевого. Однако, они не являются обязательными. Смело эксперементируйте. Есть люди, которые просто не представляют себя без черного или серого цвета - не беда. Их можно разнообразить яркими акцентами и получится идеальный новогодний наряд. Также популярен красный цвет. В тренде длинные платья с воздушной юбкой. В этом году разрешается открытость и сексуальность. Важно выбрать одежду, в котором вы будете чувствовать себя уверенно и удобно. Платье не должно препятствовать движениям. Можно одеть светлые брюки с высокой талией и рубашку с растительным принтом. Или выбрать белое платье и дополнить его яркой сумкой и украшениями. Также популярны в этом году металлические оттенки. Они будут смотреться изысканно и на все 100% соответствовать стилистике Нового-2019 года", - говорят дизайнеры.

Что одеть женщине. Идеальный образ - это длинное платье свободного кроя. Преимущественно красного, золотого или коричневого цвета. Не забывайте о нежный белый. Этот цвет сам по себе выглядит роскошно и по-богатому. Его можно дополнить яркими акцентами красного и золотого. В этом году можете смело выбрать платье с открытыми плечами и спиной. Не лишним будет и глубокое декольте. Если вам не нравятся слишком яркие цвета, оденьте сдержанный металлик или молочный цвет. Выбирайте удобные однотонные комбинезоны с ярким цветочным орнаментом. А вот от животных принтов лучше откажитесь. Помните, что главное животное этого года - Желтая Земляная Свинья и конкурентов она не любит.

Мужчина своим нарядом должен соответствовать образу женщины. Для него также не лишними будут дорогие акценты и изысканность. Однако мужчина должен быть более сдержанным и спокойным. Лучше выбрать оливковый, земляной, горчичный и кофейный оттенки. В Новогоднюю ночь следует забыть о строгих деловых костюмах. Идеальное - сочетание светлых брюк и яркой рубашки. Для джинсов тоже присуща классика. Здесь следует не переборщить. Если вы думаете, что аксессуары не для мужа - забудьте, только не в 2019 году.