Муж Ани Лорак после новостей о разводе удивил постом об "испытании" (фото)

Слухи о том, что Ани Лорак разводится с мужем Муратом, ходят с осени.

В среду, 19 декабря, СМИ облетела новость о разводе опальной украинской певицы Ани Лорак с мужем Муратом Налчаджиоглу.

Читайте такжеЖаркие поцелуи Лободы взбудоражили сеть (видео)

Пока ни сама артистка, ни ее муж не комментировали сообщения о том, что разводятся. Но в Stories в Instagram Мурат опубликовал интересный пост.

"Терпение и еще раз терпение. Скоро все станет на свои места, тучи рассеются, выглянет солнце и очередное испытание останется в прошлом", - написал муж Ани Лорак.

Ранее в распоряжение издания ТаблоID попало производство, в котором говорится о том, что истец Каролина Куек хочет расторгнуть брак. Судебное разбирательство по разводу Ани Лорак назначено на 24 декабря в Шевченковском суде.

Напомним, мужа Ани Лорак поймали на измене. Турецкого бизнесмена Мурата Налчаджиоглу заметили в компании молодой брюнетки в одном из караоке-баров Киева, он обнимал девушку, что-то шептал ей на ухо, гладил внутреннюю сторону ее бедра. Журналисты уже узнали имя "подруги" предпринимателя. Позже появилась информация, что певица разводится с супругом.