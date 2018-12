В киевской подземке презентуют восемь муралов, посвященных единству (фото)

В Киеве на «Осокорках» закончили последний мурал большого арт-проекта.

На станции метро "Осокорки" нарисовали последний из восьми муралов в рамках проекта More than Us. На рисунке изобразили украинского военного Владимира Доноса.

Читайте такжеВ Днепре появился мурал с девушкой в венке (фото)

В ночь на 19 декабря на станции состоится презентация арт-проекта MoreThanUs.

В Министерстве информполитики отметили, что это уникальная целостная картина, состоящая из 8 муралей на стенах станции метро "Осокорки". Все изображения посвящены национальному единству Украины.

Напомним, художники начали работу 18 сентября 2018 года. Над проектом 4 месяца работали мастера из Бельгии, Бразилии, Испании, Швейцарии, Коста-Рики, Украины и США. Рисовали муралы каждую ночь с 01:00 до 05:00. Участие в открытии примут организаторы, политики, дипломаты и международные партнеры.