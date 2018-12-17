С длинными светлыми волосами: Настя Каменских неожиданно сменила имидж (фото)

Коллеги певицы не сразу узнали ее в новом образе.

Украинская певица Настя Каменских появилась на четвертом прямом эфире вокального шоу X-фактор 9, кардинально сменив имидж: девушка внезапно стала блондинкой с очень длинными волосами.

Соответсвующее фото певица опубликовала в Instagram.

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Один из судей, певец и судья шоу Андрей Данилко признался, что даже не узнал свою коллегу. "Зашел сегодня за кулисы и не сразу узнал Настю", — сказал он.

Правда, большинсвто подписчиков Насти в Instagram сошлись во мнении, что брюнеткой ей намного лучше.

Как сообщал УНИАН, ранее Каменских в коротком топе записала трек для поклонников Instagram.