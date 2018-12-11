Ани Лорак назвала песню про измену любимой в своем репертуаре

Певица сказала, что эта песня отображает её чувства.

Украинская певица Ани Лорак назвала песню "Сон", в которой поется об измене, самой любимой в своем репертуаре сегодня.

Об этом певица рассказала в интервью "Радио Люкс".

"Это новая песня "Сон", которая отражает мои чувства сегодня. Она очень современная и откровенная. В клипе я появляюсь в образе девушки, которая путешествует в разных мирах. Здесь нет героев, нет мужчины и женщины, но есть какие-то символы, которые помогают нам рассказать эту историю. Птица в клетке, цветок, распускается у меня в руках, зеркало, служит неким проводником в потусторонний мир ... Мы пытаемся найти скрытый смысл в знаках, разгадать загадку, что держим в руках сонник, в котором много тайн и много ответов, которые разгадать под силу не каждому", - рассказала Лорак.

Композицией из собственного репертуара, которая больше всего обогатила певицу, Лорак назвала песню "Розкажи", в которой тоже поется о разлуке.

"Мне очень нравится песня "Розкажи". И музыку, и слова я написала сама. Считаю ее одной из самых ярких композиций в моем репертуаре. Песня действительно очень искренняя, поскольку вдохновили ее создать реальные факты моей жизни", - поделилась певица.

Напомним, в песне "Сон" есть слова: "Я видела сон, в котором она целует тебя". Слушатели тут же уловили в ней подтекст.

Осенью вокруг певицы и её мужа Мурата разгорелся скандал. Турецкого бизнесмена, заметили в компании молодой брюнетки в одном из караоке-баров Киева, он обнимал девушку, что-то шептал ей на ухо, гладил внутреннюю сторону ее бедра. Вскоре в СМИ появилась информация, что певица подала на развод.