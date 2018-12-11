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Ани Лорак похвасталась прелестями в образе восточной красавицы (фото)

11:48, 11 декабря 2018
Общество
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Лорак вновь удивила поклонников / instagram.com/lorakstory

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Так, на своей странице в Instagram артистка в Stories опубликовала новую фотографию в необычном образе.

Отметим, что певица предпочла густой макияж, сделав акцент на глаза. Также сложно не заметить пышную грудь Ани Лорак, которую она подчеркнула откровенным нарядом. 

Ранее опальная украинская певица Ани Лорак анонсировала свое шоу "Дива" на российском пропагандистском канале - "Первом".

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Теги: #фото#Ани Лорак