Ани Лорак похвасталась прелестями в образе восточной красавицы (фото)

Лорак выбрала массивные украшения для нового фото.

Опальная украинская певица Ани Лорак в очередной раз удивила новым образом - она появилась в образе восточной красавицы.

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Так, на своей странице в Instagram артистка в Stories опубликовала новую фотографию в необычном образе.

Отметим, что певица предпочла густой макияж, сделав акцент на глаза. Также сложно не заметить пышную грудь Ани Лорак, которую она подчеркнула откровенным нарядом.

Ранее опальная украинская певица Ани Лорак анонсировала свое шоу "Дива" на российском пропагандистском канале - "Первом".