Регина Тодоренко показала, как выглядит после родов (фото)
12:25, 10 декабря 2018Общество
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Несмотря на то, что звезды в основном рожают в «модных» перинатальных центрах, звезда шоу «Орел и решка» выбрала обычный роддом.
Тодоренко вернулась в социальные сети / фото Instagram
Регина Тодоренко вернулась в социальные сети. В рубрике Stories на своей официальной странице в Instagram ведущая разместила домашнее фото и показала поклонникам, как выглядит спустя 5 дней после родов.
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Для снимка девушка использовала Instagram-фильтры. Несмотря на то, что звезды в основном рожают в «модных» перинатальных центрах, звезда шоу «Орел и решка» выбрала обычный роддом.
Накануне Регина и ее муж покинули медцентр очень скромно — не было толпы родственников, видеокамеры, голубых шаров и прочих атрибутов на выписке.
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