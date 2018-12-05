Сбежавшую в РФ украинскую певицу высмеяли за нелепое видео с туфлями

Украинская актриса высмеяла Повалий за нелепое видео.

Видео сбежавшей в РФ украинской певицы Таисии Повалий высмеяла в сети актриса Ольга Сумская.

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Накануне Повалий опубликовала короткое видео, где сидя хвастается своими сверкающими туфлями в соцсети Instagram. Женщина подписала видео так: «Чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакало».

В ответ на такую публикацию Сумская решила подколоть коллегу и написала: «Роскошные, но наверное, только сидеть в них», попытавшись задеть Повалий. Однако певица ответила не менее колко.

«Зря ты так думаешь, Оленька! Я в них еще и на сцене танцую», — ответила исполнительница в комментарии. Однако поклонники были к Таисии Повалий менее критичны и поддержали певицу в комментариях.