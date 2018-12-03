"Скатертью дорога": София Ротару разозлила россиян отказом выступать в Москве

Ротару не будет принимать участия в концерте "Песня года" в РФ.

Россиянам не понравилось то, что певица София Ротару из-за введения в Украине военного положения отказалась ехать на концерт "Песня года" в Москву.

"Скатертью дорога Лайме, которая не хочет ехать в Крым. Скатертью дорога Ротару, которая вообще отменила свои выступления в России. Пусть зарабатывают у себя на родине и пусть развлекают собственную публику", – в разговоре с "Дни.ру" заметил член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме РФ Вадим Манукян.

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Опасаться, что скоро российская сцена может обезлюдеть без гастролеров из-за границы, не стоит, уверен он.

"Те артисты, которые живут на постсоветском пространстве, должны помнить о том, что свято место пусто не бывает. Всегда найдутся артисты из этих же стран, которые захотят здесь быть услышанными", – подчеркнул Манукян.

"Мне кажется, что после подобных действий Софию Ротару руководство нашего государства вполне вправе лишить звания народной артистки СССР. Россия как правопреемник этого государства вправе это сделать. Если она решила, что ее талант и творчество должны служить обезумевшей украинской военщине, то пусть это делает без звания", – пригрозил он.

Ранее СМИ сообщали, что певица София Ротару позвонила организаторам российской музыкальной премии "Песня года" и заявила, что отказывается принимать участие в мероприятии из-за принятия в Украине военного положения.