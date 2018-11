Скандал вокруг Полунина: известный украинский танцор вытатуировал Путина на груди

Танцор Полунин поблагодарил Путина за "добро".

Известный на весь мир украинский балетный танцор и актер Сергей Полунин набил себе татуировку с президентом России Владимиром Путиным. Об этом он сообщил в своем Instagram.

Портрет президента России появился на груди танцора, а на левой руке у него набит большой герб Украины - Тризуб. На фото, которое разместил танцор, рука с Тризубом приоткрывает портрет Путина.

"Спасибо Владимиру и всем людям кто выбрал добро. Моё вам уважение. Не легко быть сильным и двигаться к свету. Любовь это свет и это самое великое", - написал Полунин.

Поступок Полунина разозлил пользователей, о чем они написали в социальных сетях. Большинство подписчиков Полунина в Instagram осудили танцора, отметив, что у него "Бог отобрал ум".

Напомним, 20 ноября на странице Полунина появился пост, посвященный его дню рождения. В заметке говорится, что все поздравления артист переадресовывает Путину, "поскольку в некоторых частях мира СМИ относятся к нему несправедливо". "Никто не заслуживает того, чтобы к нему относились плохо и несправедливо. Когда я был ребенком, я видел в нем свет, и вижу сейчас. Владимира я всегда буду защищать своей энергией и любовью...", — говорится в заметке на странице Полунина в Instagram.

Ранее Полунин сделал на одной руке тату с Тризубом, а на второй - с двуглавым орлом.

Справка УНИАН. Сергей Полунин - всемирно известный артист балета. Стал широко известен после выхода танцевального видео на хит ирландского певца Hozier "Take Me to Church". Видеоработу оценил и сам певец. Недавно Полунин снялся в клипе Hozier на песню "Movеment", в которой танцору даже посвященны строки. Он также сыграл в фильмах "Красный воробей", "Восточный экспресс", "Щелкунчик и четыре королевства" и других.