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"Кажется, что ноги-коротыши": Настя Каменских показала новое фото с Потапом

20:26, 23 ноября 2018
Общество
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Каменских с Потапом показала фото на тренировке / фото instagram.com/kamenskux

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В Instagram Каменских выложила фото, на котором она на тренажере позирует вниз головой, рядом с ней стоят ее тренер и Потап.

Подписчики отметили, что даже вверх ногами Каменских выглядит замечательно. Однако, не всем понравились серьги Потапа.

"Настя секси даже вверх ногами", "Такие себе Питбуль и Джей Ло украинского разлива", "Красотка!", "Спортсмены, молодцы", - пишут в сети.

Ранее оранжево-розовый наряд Насти Каменских раскритиковали в сети.

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Теги: #Потап#Настя Каменских