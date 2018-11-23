"Кажется, что ноги-коротыши": Настя Каменских показала новое фото с Потапом
20:26, 23 ноября 2018Общество
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Каменских выложила фото с тренировки в спортзале, где рядом с ней стоит Потап.
Каменских с Потапом показала фото на тренировке / фото instagram.com/kamenskux
Украинская певица Настя Каменских поделилась необычным фото с тренировки вместе с Потапом.
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В Instagram Каменских выложила фото, на котором она на тренажере позирует вниз головой, рядом с ней стоят ее тренер и Потап.
Подписчики отметили, что даже вверх ногами Каменских выглядит замечательно. Однако, не всем понравились серьги Потапа.
"Настя секси даже вверх ногами", "Такие себе Питбуль и Джей Ло украинского разлива", "Красотка!", "Спортсмены, молодцы", - пишут в сети.
Ранее оранжево-розовый наряд Насти Каменских раскритиковали в сети.
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