"Кажется, что ноги-коротыши": Настя Каменских показала новое фото с Потапом

Каменских выложила фото с тренировки в спортзале, где рядом с ней стоит Потап.

Украинская певица Настя Каменских поделилась необычным фото с тренировки вместе с Потапом.

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В Instagram Каменских выложила фото, на котором она на тренажере позирует вниз головой, рядом с ней стоят ее тренер и Потап.

Подписчики отметили, что даже вверх ногами Каменских выглядит замечательно. Однако, не всем понравились серьги Потапа.

"Настя секси даже вверх ногами", "Такие себе Питбуль и Джей Ло украинского разлива", "Красотка!", "Спортсмены, молодцы", - пишут в сети.

Ранее оранжево-розовый наряд Насти Каменских раскритиковали в сети.