Сбежавшая из Украины певица похвасталась наградой в России (фото)

Анонсированное Повалий событие состоится 24 ноября.

Народная артистка Украины, экс-нардеп от "Партии регионов" и подруга сбежавшего в РФ Виктора Януковича певица Таисия Повалий похвасталась поклонникам очередной российской наградой.

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Скандальная певица в своем Instagram написала о том, что ее пригласили на вручение музыкальной премии "Золотой граммофон" в Кремль.

"До встречи на церемонии вручения премии "Золотой граммофон" в государственном Кремлевском дворце!", - говорится в сообщении Повалий.

Ранее Таисия Повалий похвасталась своим концертом в стенах Кремлевского дворца в Москве.