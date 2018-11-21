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Звезда "Дизель шоу" показал, как заново учится ходить после трагического ДТП (видео)

11:02, 21 ноября 2018
Общество
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Травмированный в ДТП актер ''Дизель Шоу'' вернулся к съемкам / фото facebook.com/dizelstudio

Художественный руководитель "Дизель Шоу" Егор Крутоголов вернулся к работе после страшного ДТП. В своем Facebook Крутоголов опубликовал видео.

Недавно актер впервые после месячного перерыва отработал смену в молодежном сериале "Медфак", который повествует об учебе в медакадемии и жизни в общежитии юных медиков. Пока он передвигается на костылях, однако играл по первоначальному сценарию. 

Как сообщал УНИАН, 20 октября под Киевом произошло ДТП, в котором столкнулись автобус с артистами "Дизель Шоу" и грузовик. Авария произошла утром на Житомирской трассе. В результате ДТП скончалась любимица публики Марина Поплавская.

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Теги: #Дизель Шоу