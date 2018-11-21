Звезда "Дизель шоу" показал, как заново учится ходить после трагического ДТП (видео)
11:02, 21 ноября 2018Общество
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Недавно актер впервые после месячного перерыва отработал смену в молодежном сериале "Медфак".
Травмированный в ДТП актер ''Дизель Шоу'' вернулся к съемкам / фото facebook.com/dizelstudio
Художественный руководитель "Дизель Шоу" Егор Крутоголов вернулся к работе после страшного ДТП. В своем Facebook Крутоголов опубликовал видео.
Недавно актер впервые после месячного перерыва отработал смену в молодежном сериале "Медфак", который повествует об учебе в медакадемии и жизни в общежитии юных медиков. Пока он передвигается на костылях, однако играл по первоначальному сценарию.
Как сообщал УНИАН, 20 октября под Киевом произошло ДТП, в котором столкнулись автобус с артистами "Дизель Шоу" и грузовик. Авария произошла утром на Житомирской трассе. В результате ДТП скончалась любимица публики Марина Поплавская.
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