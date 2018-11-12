"Танцы со звездами": кто покинул проект после 12 эфира (видео)

После 12-го эфира шоу "Танцы со звездами" покинули Мишель Андраде и Женя Кот.

В 12-м эфире проекта "Танцы со звездами" на канале 1+1 каждая из оставшихся пяти пар исполняла по два танца.

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В этот раз в зону риска попали Мишель Андраде и Женя Кот, Павел Вишняков и Юля Сахневич - они "танцевали за жизнь".

После голосования жюри проект покинули Мишель Андраде и Женя Кот.

Как сообщал УНИАН, шоу "Танцы со звездами" на канале "1+1" в 11-м эфире покинули боксер Денис Беринчик и его партнерша Екатерина Белявская.