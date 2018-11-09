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Известная певица вернется на паркет "Танцев со звездами"

15:12, 09 ноября 2018
Общество
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Пары готовятся танцевать под живые выступления популярных артистов / скриншот

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Главной особенностью выпуска будет музыкальное сопровождение: пары готовятся танцевать под живые выступления популярных артистов. На паркете со своими хитами появятся - ALEKSEEV, Сергей Бабкин, ONUKA, Тина Кароль и Гайтана. Компанию Юрию Горбунову на этот раз составят сразу четыре звезды. На балкон выйдут ведущие "Сніданку": Руслан Сеничкин с Людмилой Барбир и Егор Гордеев с Нелей Шовкопляс.

Как сообщал УНИАН, на прошлом эфире проект покинули Денис Беринчик и Катя Белявская, а Леся Никитюк нарвалась на критику Екатерины Кухар. Телезвезда превратилась в королеву бразильского карнавала.

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Теги: #танцы со звездами#Тина Кароль