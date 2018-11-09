"Мастер, наколи мне масти": группа "Время и Стекло" презентовала новую песню (видео)

Всего за пару часов видео набрало более 45 тысяч просмотров и 6,5 тысяч лайков.

Популярная украинская группа "Время и Стекло" презентовала новую композицию с названием "Песня про лицо".

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Лирик-видео на песню опубликовано на официальном канале группы на Youtube.

Солистка "Время и Стекло" Надя Дорофеева написала на своей странице в Instagram: "Танцуй с таким лицом, как будто ты что-то знаешь... Представляем вашему вниманию "Песню про лицо". Комментируйте, любите и, конечно, осуждайте!".

Всего за пару часов видео набрало более 45 тысяч просмотров и 6,5 тысяч лайков. При этом многим фанатам группы песня не понравилась.

"Честно. Люблю группу, но эта песня не зашла", "Мда, эта песня не самая лучшая, а точнее - на последнем месте из вашего репертуара!", "Что с вами случилось? Это не моя любимая группа", "Блин, ну куда вы катитесь? Последняя ваша нормальная песня "Топ".

Как сообщал УНИАН, последней видеоработой группы стал клип на песню "Е, бой", который вышел в конце мая.