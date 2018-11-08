На концерте Олега Винника мужчины жаловались, что не могут попасть в туалет (видео)

В мужской туалет образовалась огромная очередь из женщин.

На концерте украинского певца Олега Винника, который состоялся 7 ноября в столичном Дворце спорта, мужчины жаловались, что не могут попасть в мужской туалет из-за огромной очереди из женщин.

Читайте также"Братья убивают друг друга": секс-символ украинской сцены высказался о войне с Россией (видео)

Об этом говорится в сюжете ТСН. Отмечается, что послушать кумира собрался полный зал. Стульями даже была уставлен площадка, которую обычно выделяют под фан-зоны.

Аудитория состояла преимущественно из женщин "бальзаковского возраста". Мужчины же, которые пришли на Винника, жаловались, что не могут сходить в свою уборную, потому что ее "оккупировали" женщины.

Во время концерта Винник дал исполнить несколько сольных песен своей бэк-вокалистке Таюне, однако ей публика не аплодировала так живо.

Больше всего аплодисментов было слышно, когда певец исполнял свои старые хиты такие как "Волчица" и "Нино", которую на этом концерте Винник исполнил с грузинским акцентом.

Как сообщал УНИАН, в сентябре Олег Винник и украинский рэпер Потап представили дуэтную песню "Самый лучший день", которая стала саундтреком к фильму "Бешеная свадьба".