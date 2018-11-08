Пугачева отказалась от выступления в Москве из-за болезни
12:37, 08 ноября 2018Общество
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Алла Пугачева пропустит выступление на юбилейном концерте Агутина.
Пугачева не выступит на юбилейном концерте Агутина / фото instagram.com/alla_orfey
10 ноября в спорткомплексе "Олимпийский" в Москве состоится юбилейный концерт Леонида Агутина, посвященный 50-летию. На сцене его песни должна была исполнить и Алла Пугачева.
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Сегодня стало известно, что Примадонны российской эстрады на концерте не будет.
"Мечтала выступить на концерте Леонида Агутина, и песня такая классная, но не смогу. Заболела. Леня, я тебя и твою музыку обожаю. Прости, что так получилось", – написала Пугачева на своей странице в Instagram.
Ранее в сети появился клип стилиста Аллы Пугачевой Алишера, в котором снялась сама Примадонна российской эстрады.
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