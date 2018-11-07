Надежда Мейхер в купальнике похвасталась прелестями (фото)

Мейхер появилась в черном купальнике, который подчеркивает ее пышную грудь.

Украинская певица, бывшая солистка "ВИА Гры" Надежда Мейхер поделилась с поклонниками свежим фото в соцсети.

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В своем Instagram артистка опубликовала снимок, на котором она предстает в черном сплошном купальнике, который подчеркивает ее пышную грудь, и шляпе на голове. Также Мейхер держит в руках бокал с каким-то напитком.

Ранее Мейхер показала фото, на котором она одета в закрытую черную кофту, макияж на ее лице полностью отсутствует.