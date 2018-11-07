Надежда Мейхер в купальнике похвасталась прелестями (фото)
09:35, 07 ноября 2018Общество
1235 0
Мейхер появилась в черном купальнике, который подчеркивает ее пышную грудь.
36-летняя Мейхер имеет прекрасный вид / фото instagram.com/nadyameiher
Украинская певица, бывшая солистка "ВИА Гры" Надежда Мейхер поделилась с поклонниками свежим фото в соцсети.
Читайте такжеЭкс-"виагры" показала роскошное тело в нюдовом купальнике (фото)
В своем Instagram артистка опубликовала снимок, на котором она предстает в черном сплошном купальнике, который подчеркивает ее пышную грудь, и шляпе на голове. Также Мейхер держит в руках бокал с каким-то напитком.
Ранее Мейхер показала фото, на котором она одета в закрытую черную кофту, макияж на ее лице полностью отсутствует.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter