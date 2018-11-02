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"Отдохнули": участницу "Танцев со звездами" обокрали, пока она была в отпуске

08:21, 02 ноября 2018
Общество
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Аниту Луценко ограбили / фото Instagram

Неизвестные обокрали квартиру Луценко и угнали её автомобиль. Об этом звезда сообщила на своей странице в Instagram.

"Упс! Вернулись домой, а нас ограбили и угнали машину! Джекпот. Если вдруг увидите Nissan Juke пишите. Готова на тест-драйв по неделям разных авто, есть предложения P.S. Вознаграждение за находку гарантирую!", - написала телеведущая.

Как сообщал УНИАН, Анита Луценко и её партнер Александр Прохоров покинули проект "Танцы со звездами" во время шестого эфира шоу.

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Теги: #ограбление#танцы со звездами