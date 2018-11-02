"Отдохнули": участницу "Танцев со звездами" обокрали, пока она была в отпуске

Анита Луценко пообещала вознаграждение тому, кто найдет её автомобиль.

Участницу шоу "Танцы со звездами", фитнес-тренера и телеведущую Аниту Луценко ограбили, пока она с семьей отдыхала в Доминикане.

Неизвестные обокрали квартиру Луценко и угнали её автомобиль. Об этом звезда сообщила на своей странице в Instagram.

"Упс! Вернулись домой, а нас ограбили и угнали машину! Джекпот. Если вдруг увидите Nissan Juke пишите. Готова на тест-драйв по неделям разных авто, есть предложения P.S. Вознаграждение за находку гарантирую!", - написала телеведущая.

Как сообщал УНИАН, Анита Луценко и её партнер Александр Прохоров покинули проект "Танцы со звездами" во время шестого эфира шоу.