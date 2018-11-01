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"Танцы со звездами": популярная ведущая ответила хейтерам

17:39, 01 ноября 2018
Общество
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Никитюк ответила на критику / фото facebook.com/Леся Никитюк

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Реакция Никитюк была вызвана комментарием подписчицы с пожеланием "сломать ребра, как Марченко, или красиво уйти, как Комаров ". Свой ответ ведущая опубликовала в Facebook.

"Для меня шок, что в Украине есть такие люди! Это надо было мне столько стран облетать, чтобы аж в родной получать такие комментарии! Уважаемая Света Горелько, я считаю, что такие люди, как вы, - позор украинской нации! Что вам до моих танцев? Вам так захотелось ребра сломаны мои увидеть? Просто нет слов", - высказалась Леся Никитюк.

Ранее самая скандальная участница проекта "Танцы со звездами'' Леся Никитюк вызвала споры в сети, опубликовав фото, на котором она позирует в ванной полностью обнаженной. 

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Теги: #ведущая#танцы со звездами