"Танцы со звездами": популярная ведущая ответила хейтерам

В комментариях в сети звезде "Танцев со звездами" Лесе Никитюк желали "сломать ребра, как Марченко".

Популярная украинская телеведущая-участница проекта "Танцы со звездами" на канале 1+1 Леся Никитюк в сети ответила своим хейтерам.

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Реакция Никитюк была вызвана комментарием подписчицы с пожеланием "сломать ребра, как Марченко, или красиво уйти, как Комаров ". Свой ответ ведущая опубликовала в Facebook.

"Для меня шок, что в Украине есть такие люди! Это надо было мне столько стран облетать, чтобы аж в родной получать такие комментарии! Уважаемая Света Горелько, я считаю, что такие люди, как вы, - позор украинской нации! Что вам до моих танцев? Вам так захотелось ребра сломаны мои увидеть? Просто нет слов", - высказалась Леся Никитюк.

Ранее самая скандальная участница проекта "Танцы со звездами'' Леся Никитюк вызвала споры в сети, опубликовав фото, на котором она позирует в ванной полностью обнаженной.