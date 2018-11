Monatik выпустил проникновенный клип "Зашивает душу" (видео)

Сам певец признается, что эта работа о людях, которые помогают проходить самые разнообразные, порой сложные, жизненные ситуации.

MONATIK выпустил клип на сингл "Зашивает душу", который войдет в его третий альбом.

Это восьмая по счету совместная видео-работа мультиартиста и режиссера Таню Муиньо. Это некое интимное откровение без спецэффектов. Сам певец признается, что эта работа о людях, которые помогают проходить самые разнообразные, порой сложные, жизненные ситуации.

Съемки видео проходили в Италии (Венеции и на озере Комо). На этих локациях снимался фильм о Джеймсе Бонде, клип "All of me" - John Legend, а также эпизоды космической саги "Звездные войны".

Для одной из сцен героям даже пришлось пойти на риск и по просьбе режиссера прыгнуть в Венецианский канал.

